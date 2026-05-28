Brindisi la voragine dell’azzardo | oltre 1,2 miliardi di euro giocati in un un anno
In provincia di Brindisi, nel 2025 sono stati giocati oltre 1,2 miliardi di euro tra slot, gratta e vinci e scommesse online. La somma comprende le puntate fatte in punti vendita fisici e su piattaforme digitali. I dati sono stati raccolti da enti di monitoraggio sulle attività di gioco d’azzardo. La cifra rappresenta un incremento rispetto all’anno precedente, senza specificare le modalità di distribuzione tra canali fisici e online.
In provincia di Brindisi, il volume complessivo dell’azzardo (che comprende sia il canale fisico che quello online) ha raggiunto nel 2025 la cifra di 1.208.963.956,40 euro. Un dato che colloca il territorio brindisino tra le realtà in cui l'incidenza del gioco è più pesante: la raccolta pro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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