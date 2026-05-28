Brindisi la voragine dell’azzardo | oltre 1,2 miliardi di euro giocati in un un anno

Notizia in breve

In provincia di Brindisi, nel 2025 sono stati giocati oltre 1,2 miliardi di euro tra slot, gratta e vinci e scommesse online. La somma comprende le puntate fatte in punti vendita fisici e su piattaforme digitali. I dati sono stati raccolti da enti di monitoraggio sulle attività di gioco d’azzardo. La cifra rappresenta un incremento rispetto all’anno precedente, senza specificare le modalità di distribuzione tra canali fisici e online.