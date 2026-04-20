Gioco d' azzardo nelle Marche spesi oltre 4 miliardi di euro nel 2025 Ancona ' maglia nera' nella regione

Nel 2025 nelle Marche sono stati spesi complessivamente oltre 4 miliardi di euro nel settore del gioco d’azzardo, secondo i dati forniti dal ministero dell’Economia e analizzati dall’associazione Libera. Ancona si posiziona come la provincia con il maggior importo speso nella regione, risultando la città più coinvolta nel fenomeno. I numeri evidenziano un incremento rispetto agli anni precedenti e riguardano diverse forme di gioco, tra cui slot machine, scommesse e altri giochi d’azzardo.

Il gioco d’azzardo continua a far segnare un trend in crescita sulla base dei dati forniti dal ministero dell’Economia ed elaborati dall’associazione Libera. Nel focus relativo alle Marche, i numeri parlano di un totale complessivo di poco superiore ai 4 miliardi di euro (per la precisione 4.002.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Gioco d’azzardo, la provincia di Piacenza prima in regione: spesi 2.837 euro a testaLa provincia di Piacenza, sorpassando Bologna, diventa prima in Regione per quanto ogni cittadino maggiorenne ha giocato nel 2024. Leggi anche: Gioco d’azzardo, numeri record. Spesi 25 milioni nel 2024: quasi duemila euro a persona Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giochi d'azzardo on line: se si perde in un game vietato nel proprio Paese si possono riavere i soldi; Gioco d’azzardo: 400 in trattamento, nella rete della dipendenza anche i ventenni; Nel 2025 nuovo boom del gioco d’azzardo, con la connivenza della politica; Gioco d’azzardo, come riconoscere i rischi: incontro aperto alla cittadinanza. Gioco d'azzardo in crescita nelle Marche, in un anno spesi 4 miliardiNel 2025 si è giocato d'azzardo nelle Marche una cifra pari a 4.002.745.685 (+7% sul 2024, 3.813.334.632 euro), secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Economia elaborati da Libera. In media nelle ... ansa.it Gioco d’azzardo, in Sicilia giocati oltre 16 miliardi nel 2025: 3.396 euro pro capite, bambini compresiNel 2025 il gioco d’azzardo in Italia ha raggiunto quota 165 miliardi di euro. In Sicilia superati i 16 miliardi, con una media di oltre 3.300 euro pro capite. L’allarme di Libera: Deriva sociale e r ... corrieretneo.it #Oria - Teatro in gioco: lezione aperta il 21 aprile, al via le celebrazioni per i 10 anni dell’associazione Ka-tet Destini Teatrali facebook Lecce, forse un gioco finito in tragedia: 17enne trova pistola in casa e si spara. Cosa è successo x.com