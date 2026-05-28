? Punti chiave Perché le aziende faticano a trovare il 52% dei profili richiesti?. Come influisce l'invecchiamento della popolazione sul mercato del lavoro locale?. Quali settori stanno frenando la creazione di nuovi contratti stabili?. Perché il potere magnetico di Milano svuota le opportunità in Brianza?.? In Breve Disoccupazione femminile ferma al 2,8% con nuovi contratti in calo del 3,4% rispetto al 2022.. Il terziario assorbe oltre il 68% degli occupati residenti tra commercio, turismo e servizi.. Il 52,7% delle competenze richieste è difficile da reperire, con picchi del 75% per operai.. Luca Santambrogio promuove il Patto per il lavoro della Brianza per gestire il mismatch. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brianza, disoccupazione al 3,1%: il mercato regge ma rallenta l’impiego

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