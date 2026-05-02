Union Brescia derby testa 4-3 | i nuovi innesti brillano al Rigamonti

Nel match tra Union Brescia e Ospitaletto, il derby si è concluso con un punteggio di 4-3. I nuovi acquisti della squadra di casa hanno segnato due gol, contribuendo alla vittoria. L'Ospitaletto è riuscito a trovare il gol subito, mettendo sotto pressione la difesa locale. La partita si è giocata allo stadio Rigamonti, davanti a un buon numero di spettatori.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi innesti che hanno deciso il derby?. Come ha fatto l'Ospitaletto a colpire subito la difesa bresciana?. Quali errori difensivi preoccupano Corini in vista dei play-off?. Perché la gestione dei cambi ha cambiato l'inerzia del match?.? In Breve Valente, Fogliata, Maistrello e De Maria segnano per l'Union Brescia al Rigamonti.. Bertoli e Nessi realizzano per l'Ospitaletto durante il test pre-play-off.. Il prossimo test amichevole si giocherà il 9 maggio contro la Tritium.. I play-off inizieranno ufficialmente il 17 maggio dopo la preparazione estiva.. L’Union Brescia batte l’Ospitaletto per 4-3 al Rigamonti in un pomeriggio di lavoro intenso, utile per testare la squadra in vista dei prossimi play-off che inizieranno il 17 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Union Brescia, derby testa 4-3: i nuovi innesti brillano al Rigamonti Notizie correlate Leggi anche: Union Brescia di carattere: Lecco steso 3-1 al Rigamonti: gol e highlights Leggi anche: Deelusione Union Brescia frenato al Rigamonti: con la Triestina finisce senza reti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Brescia appiattisce la Dolomiti e ora vede il secondo posto; Serie C - Playoff: l'Union Brescia scalda i motori in vista del rush finale. Sabato amichevole derby con l'Ospitaletto; Union Brescia, pareggio al fotofinish: 1-1 a Cittadella; Brescia, stesso undici per quattro gare: con Corini è la prima volta. Video Union Brescia Trento (2-1)/ Gol e highlights: Silvestri di testa vale il secondo postoVideo Union Brescia Trento che racconta la sfida valevole per il campionato di Lega Pro. Cronaca e migliori azioni della sfida. Video Union Brescia Trento che racconta una partita dominata sin ... ilsussidiario.net L’Union si prende il derby. Spagnoli firma l’aggancioL’Union Brescia sbanca il Rigamonti-Ceppi e acciuffa il Lecco al secondo posto, a -7 da un Vicenza in fuga. Meritata vittoria per gli uomini di Diana che, nell’arco dei 90’, hanno giocato meglio e ... ilgiorno.it Guida ai playoff - Dalle ceneri al sogno promozione: l'Union Brescia punta la B https://tinyurl.com/43zvdjut - facebook.com facebook Union Brescia, c’è lesione per Pasini: quando può recuperare x.com