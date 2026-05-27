L’Union Brescia stende la Salernitana e vola in finale playoff

L’Union Brescia ha battuto la Salernitana in una partita giocata davanti a oltre 15.000 tifosi, assicurandosi un posto in finale playoff di Serie C. La vittoria è arrivata in una serata in cui il pubblico ha sostenuto la squadra in modo compatto, creando un’atmosfera di grande entusiasmo allo stadio. La squadra ha superato l’avversario e raggiunto un traguardo che attendeva da anni.

La notte che Brescia aspettava da anni è arrivata davvero. In un Rigamonti gremito e spinto da oltre 15mila tifosi, l’Union Brescia supera ancora la Salernitana e conquista la finale playoff di Serie C. Dopo il successo dell’andata, la squadra di Eugenio Corini si ripete anche davanti al proprio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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