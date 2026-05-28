Brescia l’ombra di Maggi | la strage che cambiò la strategia nera

Nel 1969, si sono verificati attentati che hanno portato a un cambiamento nelle modalità di azione di gruppi estremisti. Successivamente, sono emerse connessioni con la loggia P2, un'organizzazione segreta. Le indagini hanno identificato un possibile mentore dietro le azioni di Carlo Maria Maggi, coinvolto nelle attività. Le autorità hanno approfondito i legami tra gli attentati, le reti paramilitari e le logge massoniche, senza ancora chiarire tutte le responsabilità.

? Domande chiave Come si è passati dagli attentati del 1969 alla loggia P2?. Chi era il vero mentore dietro le azioni di Carlo Maria Maggi?. Quali legami occulti univano gli stragisti alle strutture internazionali della NATO?. Perché l'eccidio di Brescia ha cambiato la strategia del terrorismo nero?.? In Breve 8 morti e 100 feriti nell'attentato di Piazza della Loggia il 28 maggio 1974.. Carlo Maria Maggi di Ordine Nuovo condannato come organizzatore dell'attacco terroristico.. Pino Rauti assolto dalla magistratura nel 2010 per i fatti legati alla strage.. Evento funge da ponte tra Piazza Fontana e l'attentato al treno Italicus.. L’eccidio... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La strage di Brescia - La vera storia di un attentato di Stato

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