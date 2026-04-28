Buttifredo il giorno della strage L’anno che cambiò la nostra storia

Il 29 aprile 1799 a Ferrara si verificò una strage che segnò un punto di svolta nella storia locale. Quel giorno, in circostanze ancora oggetto di analisi, si verificò un episodio di violenza che coinvolse diverse persone e portò a conseguenze significative. La vicenda rimane impressa come uno dei momenti più drammatici di quell’anno, lasciando tracce profonde nella memoria della città.

1799: l’anno che cambiò la storia di Ferrara. Buttifredo, il giorno della strage. Il 29 aprile 1799, nelle campagne tra Bologna e Ferrara, la guerra tra le truppe francesi e gli eserciti della coalizione austro-russa, affiancati da migliaia di popolani insorti armati di archibugi e forconi, si inasprisce fino a trasformarsi in violenza contro la popolazione. Ferrara è sotto assedio: quattromila insorgenti, insieme alle truppe del colonnello croato Danilo Oreskovich, serrano la città da giorni. Dopo le rivolte nel Polesine e la presa di Cento, i collegamenti con Bologna sono interrotti. Per rompere l’assedio, i francesi tentano una manovra decisiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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