Nintendo insieme all’aumento dei prezzi arriva anche un cambio di strategia | di che si tratta?
Nintendo ha comunicato un incremento dei prezzi per le console Switch, inclusa la nuova versione Switch 2, e per il servizio online. La notizia si era diffusa in precedenza, ma mancava ancora di dettagli sulla cifra esatta applicata in Europa. La società ha deciso di aggiornare i prezzi senza fornire motivazioni specifiche, suscitando curiosità tra i consumatori e i rivenditori riguardo alle nuove tariffe e alle eventuali motivazioni dietro questa scelta.
Nintendo ha annunciato un aumento dei prezzi di Switch 2, Switch e Switch Online. La notizia, già diffusa, mancava solo di un tassello fondamentale: l’effettivo costo in Europa. Adesso siamo a conoscenza delle cifre che verranno applicate a partire dal 1° settembre 2026. L’annuncio dell’azienda giapponese, come discusso in precedenza, non ha realmente sorpreso. La necessità di allinearsi al mercato era scontata e, difatti, già pilotata da altri competitor. Questa, però, non è l’unica novità annunciata da Nintendo. Nintendo aumenta i prezzi, ma arriva con una novità particolare. Dal 1° settembre 2026 Nintendo Switch 2 passa da 469,99 euro a 499,99 euro è, ad oggi, l’unica modifica che il mercato europeo dovrà affrontare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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