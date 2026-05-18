Nintendo insieme all’aumento dei prezzi arriva anche un cambio di strategia | di che si tratta?

Nintendo ha comunicato un incremento dei prezzi per le console Switch, inclusa la nuova versione Switch 2, e per il servizio online. La notizia si era diffusa in precedenza, ma mancava ancora di dettagli sulla cifra esatta applicata in Europa. La società ha deciso di aggiornare i prezzi senza fornire motivazioni specifiche, suscitando curiosità tra i consumatori e i rivenditori riguardo alle nuove tariffe e alle eventuali motivazioni dietro questa scelta.

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