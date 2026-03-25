A Trento la teca della Quarto Savona 15 | memoria viva della strage di Capaci
A Trento è esposta nella teca della “Quarto Savona 15”, un reperto che ricorda la strage di Capaci. Si tratta di un oggetto che rappresenta una delle vicende più cruente della storia italiana. La presenza di questa testimonianza si inserisce in un percorso di memoria e riconoscimento di quegli eventi tragici.
Non è solo un simbolo, ma una testimonianza concreta di una delle pagine più drammatiche della storia italiana. A Trento arrivano i resti della “Quarto Savona 15”, la Fiat Croma blindata distrutta nella strage di Capaci, in cui persero la vita gli agenti della scorta del giudice Giovanni Falcone. Un’iniziativa dal forte valore civile ed educativo, che porta in città un frammento di memoria per trasformarlo in strumento di consapevolezza, soprattutto per le nuove generazioni. La teca con i resti dell’auto, collocata nello spazio antistante il Palazzo della Regione, rappresenta un richiamo diretto e potente al sacrificio degli uomini della scorta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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