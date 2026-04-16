A Guardiagrele c' è il Festival della transumanza con lo spettacolo dell' Orchestra Popolare del Saltarell
A Guardiagrele si svolge l'ultimo dei tre eventi del Festival della transumanza, previsto per sabato 18 aprile. L'appuntamento si tiene alle ore 21 in piazza San Francesco e vede protagonista lo spettacolo musicale dell'Orchestra Popolare del Saltarello. La manifestazione, dedicata alla tradizione della transumanza, si conclude con questa esibizione incentrata sulla musica popolare locale.
Ultimo dei tre eventi del Festival della transumanza, sabato 18 aprile, a Guardiagrele. L'appuntamento è alle ore 21, in piazza San Francesco, con lo spettacolo musicale dell'Orchestra Popolare del Saltarello. L'ingresso è gratuito. .🔗 Leggi su Chietitoday.it
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