Nel 2025, il traffico di tir sulla tratta ferroviaria tra Italia e Austria registra una diminuzione, con perdite stimate di circa 136 milioni di euro. La riduzione si accompagna a un calo delle spedizioni via rotaia rispetto all’autotrasporto, che rimane più conveniente per molti operatori. Il settore si trova ora a dover affrontare la sfida di recuperare questa perdita economica, valutando possibili strategie di rilancio e miglioramento dei servizi ferroviari.

? Domande chiave Perché il trasporto su gomma resta più conveniente della ferrovia?. Come può la logistica recuperare i 136 milioni di perdite?. Quali misure possono rendere i binari competitivi rispetto alle autostrade?. Chi deve decidere l'aumento dei pedaggi per decongestionare il Brennero?.? In Breve Solo 102.000 carichi ferroviari nel 2025 contro i 245.000 del 2010.. Oebb Rail Cargo registra perdite economiche per 136 milioni di euro.. René Zumtobel evidenzia la convenienza del trasporto su gomma rispetto alla Rola.. Il Tirolo chiede a Italia e Germania maggiori pedaggi autostradali.. Nel 2025 il trasporto di camion su rotaia lungo l’asse del Brennero ha registrato un calo di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brennero: meno tir su rotaia nel 2025 e perdite per 136 milioni

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