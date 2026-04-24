Innsbruck rilancia gli slot con passaggi tir su prenotazione al Brennero
Il governo del Tirolo ha annunciato il ripristino degli slot per i passaggi dei tir al Brennero, introducendo un sistema di prenotazione in fasce orarie. La misura riguarda il traffico pesante e sarà applicata in attesa della sentenza della Corte europea sul divieto per i veicoli di grandi dimensioni. La proposta prevede un modello che limita gli ingressi secondo orari stabiliti, simile a quelli adottati in altri settori come i musei.
Il governo del land Tirolo, in attesa della sentenza della Corte europea sul divieto per i tir, rilancia la proposta di un modello slot, con passaggi su prenotazione per il traffico pesante, secondo fasce orarie come nei musei. "Rinnoviamo la nostra proposta per una gestione intelligente del traffico (lungo l'asse del Brennero, ndr.). Questa è la nostra offerta a Italia e Germania: un sistema slot può sostituire il dosaggio (blocco, ndr.) alla frontiera, riducendo di conseguenza, e in egual misura, gli ingorghi sulle autostrade tirolesi e tedesche", dichiara governatore tirolese Anton Mattle alla Tiroler Tageszeitung. "Il gruppo di...🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Leggi anche: Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Possibile sprint ristretto
Leggi anche: Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà una volata ad aprire?