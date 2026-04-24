Innsbruck rilancia gli slot con passaggi tir su prenotazione al Brennero

Il governo del Tirolo ha annunciato il ripristino degli slot per i passaggi dei tir al Brennero, introducendo un sistema di prenotazione in fasce orarie. La misura riguarda il traffico pesante e sarà applicata in attesa della sentenza della Corte europea sul divieto per i veicoli di grandi dimensioni. La proposta prevede un modello che limita gli ingressi secondo orari stabiliti, simile a quelli adottati in altri settori come i musei.