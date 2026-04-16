Domani si attende la firma del rinnovo contrattuale di un centrocampista che resterà alla Juventus, proseguendo così il suo legame con il club. Nel frattempo, si parla di un interesse da parte di alcuni club della Premier League, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La trattativa sembra aver raggiunto una fase decisiva, con il giocatore pronto a rinnovare il contratto in scadenza.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Locatelli, domani la firma che blinderà il centrocampista alla Juventus. Ma c’è un retroscena sull’interesse dall’Inghilterra. La Juve blinda il suo leader. Secondo quanto analizzato da Tuttosport, è ormai tutto pronto per il rinnovo di Manuel Locatelli, che domani firmerà un nuovo accordo fino al 2030. Il calciatore guadagnerà oltre 4 milioni di euro annui, bonus inclusi, prolungando di due stagioni il precedente vincolo. ULTIMISSIME JUVE LIVE La trattativa è stata rapidissima, mossa dalla volontà reciproca di proseguire insieme. Il rinnovo rappresenta una risposta decisa alle sirene estere, dopo che in estate il club arabo Al Ahli aveva presentato un’offerta da 20 milioni di euro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Locatelli, domani la firma che lo blinderà alla Juve. Il retroscena sull’interesse dalla Premier League e non solo

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