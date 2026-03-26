Mercato Inter | tutta la verità sulla cessione di Bastoni Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire

Sul mercato, si parla della possibile cessione di Alessandro Bastoni dall’Inter al Barcellona. Le trattative tra le due società sono in corso, con i nerazzurri che hanno formulato una richiesta economica per il trasferimento del difensore. Le discussioni tra le parti si concentrano sulle condizioni di un eventuale accordo, senza ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

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