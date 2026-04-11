CdS – Inter l’indiscrezione sulla trattativa con il Barcellona per Bastoni | la maxi offerta dalla Spagna però potrebbe non bastare

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe una trattativa tra un club italiano e il Barcellona per il difensore. La società spagnola avrebbe presentato un’offerta di 50 milioni di euro, ma al momento non ci sarebbero risposte ufficiali o smentite da parte delle parti coinvolte. La trattativa sembrerebbe ancora in corso, senza conferme definitive sulla possibilità di un trasferimento imminente.

2026-04-11 11:24:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: 50 milioni di euro non bastano. Per Alessandro Bastoni, serve un’offerta da capogiro per far vacillare l’ Inter e lo stesso calciatore, che ad oggi non ha mai manifestato la volontà di andar via. Stando a quanto riportano i media spagnoli, il Barcellona continua a mostrarsi particolarmente interessato al difensore della Nazionale, reduce dalla disfatta in Bosnia e pronto ad affrontare il Como in Serie A. Inter, Bastoni via solo per una maxi offerta: sirene dalla Spagna. Il quotidiano iberico “Sport” parla di un’offerta da 50 milioni di euro del Barcellona per Alessandro Bastoni.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Inter, l’indiscrezione sulla trattativa con il Barcellona per Bastoni: la maxi offerta dalla Spagna però potrebbe non bastare Calciomercato Inter, indiscrezione dalla Spagna: Marotta gela il Barcellona per Bastoni! Il retroscenadi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, importante retroscena dalla Spagna: no secco di Marotta ai 50 milioni di euro offerti dal Barcellona per... Tuttosport – Bastoni e quel sì al Barcellona che fa tremare l’Inter: l’indiscrezione rimbomba dalla Spagna2026-03-28 16:49:00 Flash news da Tuttosport: Il futuro di Bastoni potrebbe tingersi di blaugrana.