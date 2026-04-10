Chuki Juventus concorrenza dalla Serie A per il classe 2004 del Valladolid | ci pensa concretamente quel club! Ultimissime

Da juventusnews24.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato si anima con il possibile interesse di un club di Serie A per un giovane attaccante del Valladolid, classe 2004. Recenti voci indicano che anche il Como ha manifestato interesse a ingaggiare il giocatore, creando così una concorrenza diretta con la Juventus. La trattativa sembra essere in una fase iniziale, con vari club pronti a valutare le proprie offerte per assicurarsi il talento emergente.

di Luca Fioretti Chuki Juventus, il mercato si accende con il Como pronto a sfidare i bianconeri per assicurarsi le prestazioni del talentuoso trequartista. Il calciomercato in vista della prossima estate inizia a scaldarsi con indiscrezioni  estremamente interessanti. Il  Como  sta valutando con  grandissima attenzione  l’opportunità di inserire un nuovo tassello nel proprio organico per dominare, e il nome finito sul taccuino è quello di  Ivan San Jose Cantalejo, comunemente noto a tutti con il soprannome di  Chuki. Secondo le notizie diffuse da  Matteo Moretto, il profilo del classe  2004  è tornato prepotentemente al centro delle valutazioni per rinforzare la trequarti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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