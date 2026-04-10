Il mercato si anima con il possibile interesse di un club di Serie A per un giovane attaccante del Valladolid, classe 2004. Recenti voci indicano che anche il Como ha manifestato interesse a ingaggiare il giocatore, creando così una concorrenza diretta con la Juventus. La trattativa sembra essere in una fase iniziale, con vari club pronti a valutare le proprie offerte per assicurarsi il talento emergente.

di Luca Fioretti Chuki Juventus, il mercato si accende con il Como pronto a sfidare i bianconeri per assicurarsi le prestazioni del talentuoso trequartista. Il calciomercato in vista della prossima estate inizia a scaldarsi con indiscrezioni estremamente interessanti. Il Como sta valutando con grandissima attenzione l’opportunità di inserire un nuovo tassello nel proprio organico per dominare, e il nome finito sul taccuino è quello di Ivan San Jose Cantalejo, comunemente noto a tutti con il soprannome di Chuki. Secondo le notizie diffuse da Matteo Moretto, il profilo del classe 2004 è tornato prepotentemente al centro delle valutazioni per rinforzare la trequarti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chuki Juventus, concorrenza dalla Serie A per il classe 2004 del Valladolid: ci pensa concretamente quel club! Ultimissime

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Juve, osservatori a Valladolid per Chuki: è duello di mercato con il ComoJuve al lavoro per il mercato estivo e occhi puntati sulla Spagna: nelle ultime settimane gli osservatori bianconeri sono avvistati a Valladolid.

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Conferme su #Chuki del #Valladolid La #Juve c’è e vuole provarci: sarebbe un buon rinforzo a parametro zero secondo voi L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

La #Juventus si starebbe interessando al centrocampista spagnolo del #RealValladolid #Chuki, il cui contratto andrà in scadenza a Giugno. È un trequartista tecnico e agile che sa muoversi bene tra le linee e nell'1 contro 1. Ha un buon potenziale ma deve tro x.com