Dopo giorni di silence, Armando Izzo ha deciso di condividere la propria versione dei fatti sui social, mettendo fine alle speculazioni che circolavano sulla sua relazione con Raffaella Fico e su alcune fotografie con le rose che avevano suscitato discussioni online. In un messaggio pubblico, l'attaccante ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la vicenda, senza aggiungere dettagli personali o commenti su altre persone coinvolte.

Dopo giorni di voci insistenti, interpretazioni e supposizioni, Armando Izzo decide di parlare. Il difensore finito al centro del gossip per la rottura con Raffaella Fico utilizza i social per c hiarire la sua posizione e mettere fine alle narrazioni che lo dipingono come protagonista di un intreccio sentimentale confuso. Tra ironia e fermezza, il calciatore prova a ristabilire la sua verità, offrendo uno spaccato interessante su come nascono e si alimentano le notizie nel mondo dello spettacolo e dello sport. Il primo punto che Izzo affronta riguarda le immagini circolate online, che lo ritraggono a cena con donne diverse, tra cui Nancy Gaudino.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Armando Izzo rompe il silenzio sui social: la verità su Raffaella Fico e quelle rose che fanno discutere

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