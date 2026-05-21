Nel mondo della MotoGP, Aprilia si avvicina al Gran Premio del Mugello con una modifica significativa: è stato annunciato il nuovo title-sponsor della squadra di Noale. La scelta riguarda un’azienda che avrà un ruolo di rilievo nella comunicazione e nella visibilità del team, influendo anche sugli aspetti strategici futuri. Questa novità rappresenta un cambiamento importante per la formazione, che si prepara alla gara italiana con una veste rinnovata.

L’Aprilia si prepara a presentarsi al Mugello con una novità destinata a incidere non soltanto sull’immagine del team, ma anche sui suoi equilibri strategici nel medio periodo. Dopo un avvio di stagione dominante in MotoGP, quattro successi nelle prime sei gare, con Marco Bezzecchi protagonista assoluto e Jorge Martin vincitore a Le Mans, la casa di Noale sarebbe infatti pronta ad accogliere Monster Energy come nuovo title-sponsor della squadra ufficiale. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, l’accordo entrerà in vigore già a partire dal Gran Premio d’Italia della prossima settimana. Si tratta di un passaggio significativo per Aprilia Racing, che finora rappresentava una delle rare eccezioni sulla griglia MotoGP prive di uno sponsor principale ben visibile sulla livrea della moto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, novità in Aprilia per il Mugello: spunta il title-sponsor per la squadra di Noale

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