Brembo accelera al Mugello | il Gruppo sarà Title Sponsor del Gran Premio d’Italia 2026

Dal 29 al 31 maggio, il Gran Premio d’Italia di MotoGP al Mugello avrà come Title Sponsor il Gruppo Brembo. Il marchio bergamasco, già presente per due anni consecutivi, sarà ancora protagonista nel weekend di gara, rafforzando la sua presenza sul circuito toscano. La collaborazione tra il Gruppo e l’evento si conferma come un punto di riferimento nel settore tecnologico del Motomondiale.

Il weekend del Mugello parlerà ancora una volta bergamasco. Dal 29 al 31 maggio il Gran Premio d’Italia di MotoGP avrà infatti come Title Sponsor il Gruppo Brembo, protagonista per il terzo anno consecutivo sul circuito toscano e sempre più punto di riferimento tecnologico del Motomondiale. L’azienda italiana, leader globale nell’innovazione per la mobilità, rafforza così una presenza che va ben oltre la semplice sponsorizzazione. Dal 2023 Brembo è infatti Braking Inspiration Partner della MotoGP e, per l’undicesima stagione consecutiva, fornisce i propri sistemi frenanti a tutta la griglia della classe regina. Una leadership costruita in... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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