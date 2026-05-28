BREAKING | La stella brasiliana Neymar potrebbe essere costretta a lasciare la Coppa del Mondo a causa di un infortunio al polpaccio

Il calciatore brasiliano potrebbe essere costretto a rinunciare alla partecipazione alla prossima Coppa del Mondo a causa di un infortunio al polpaccio. L'infortunio, confermato da fonti ufficiali, richiederà un periodo di recupero che potrebbe arrivare fino a tre settimane. La sua assenza potrebbe influenzare la rosa della nazionale e le strategie di gioco. Nessun altro dettaglio sul tipo di infortunio o sui trattamenti previsti è stato comunicato.

2026-05-28 14:55:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Neymar, il miglior marcatore del Brasile, potrebbe saltare la Coppa del Mondo a causa di un infortunio al polpaccio che lo terrà fuori per un massimo di tre settimane. Il dibattito sull’eventuale ingresso dell’attaccante del Santos nella squadra di Carlo Ancelotti ha dominato la preparazione alla selezione del 18 maggio con il 34enne alla fine nominato tra i 26 con grande clamore. Tuttavia, la sua assenza dagli allenamenti iniziali era diventata una preoccupazione e la gravità del problema è stata ora rivelata. Neymar ha subito la sua ultima battuta d’arresto giocando con il Santos contro il Coritiba il giorno prima dell’annuncio della squadra, lasciando poco tempo per la valutazione della preselezione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Neymar After Surgery: The Comeback Countdown Begins

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