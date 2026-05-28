A Mad for Science 2026 si registra un aumento della qualità scientifica delle presentazioni. L’evento, che si svolge annualmente, ha visto un miglioramento nelle proposte e nelle attività presentate rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolge a Roma e coinvolge ricercatori e innovatori da diverse aree scientifiche. La crescita si riferisce sia alla quantità di partecipanti che alla qualità delle idee e dei progetti esposti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui criteri di valutazione o sui numeri precisi.

Roma, 28 mag. (AdnkronosLabitalia) - “È stata, come sempre, un crescendo”. Lo ha detto Irene Bozzoni, professore emerito all'Università Sapienza di Roma e ricercatore senior all'Istituto Italiano di Tecnologia, intervenendo alla finale nazionale della Challenge 2026 del progetto Mad for Science, promossa da Fondazione Diasorin Ets all'Acquario Romano di Roma. Bozzoni ha sottolineato come, nel corso degli anni, il livello dei progetti sia cresciuto sia sul piano scientifico sia su quello comunicativo. “Anche se la qualità si è sempre mantenuta a livelli altissimi, negli anni si nota una crescita sia nella metodologia sperimentale dei progetti presentati, sia nella capacità di comunicare”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bozzoni (Sapienza): "A Mad for Science 2026 cresce qualità scientifica"

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Scuola, Bozzoni (Sapienza): Dai vincitori Mad For Science ottima comunicazione

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