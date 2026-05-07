Lo scientifico D’Ascanio alla finale di Mad for Science a Roma
Il prossimo 28 maggio si svolgerà a Roma la finale del concorso nazionale Mad for Science, organizzato dalla fondazione Diasorin ETS. Lo scientifico “D’Ascanio” ha raggiunto questa fase dopo aver superato le precedenti selezioni. La competizione coinvolge studenti provenienti da diverse scuole e mira a promuovere progetti innovativi nel campo scientifico. La finale si terrà in una sede specifica della città, con la partecipazione di vari rappresentanti delle scuole coinvolte.
Il prossimo 28 maggio si terrà, a Roma, la finale del concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla fondazione Diasorin ets. Saranno 8 gli istituti scolastici finalisti in gara all’Acquario romano, tra cui anche il liceo scientifico Corradino D'Ascanio di Montesilvano, che presenterà il.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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