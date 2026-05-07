Mad for Science | 8 scuole in sfida per 200.000 euro all’Acquario

Otto scuole si sfidano in una competizione dedicata alla scienza, con un premio di 200.000 euro messo in palio all’Acquario. I progetti presentati affrontano temi come l’uso di microrganismi per proteggere gli oliveti dall'antracnosi. Tra le idee in gara, alcune puntano a soluzioni innovative per problemi ambientali e agricoli, con un focus sulla ricerca e l’applicazione pratica. La sfida coinvolge studenti di diverse età e provenienze.

? Cosa scoprirai Come possono i microrganismi salvare gli oliveti dall'antracnosi?. Quali progetti studenteschi competono per il premio da 75.000 euro?. Chi comporrà la giuria di esperti all'Acquario di Roma?. In che modo la stampa 3D può nascere dal siero di latte?.? In Breve Finale il 28 maggio all'Acquario romano con giuria guidata da Francesca Pasinelli.. Premi per i primi tre classificati da 75.000, 45.000 e 30.000 euro rispettivamente.. Progetto di Montesilvano usa microrganismi per proteggere gli oliveti dall'antracnosi fungina.. La fondazione Diasorin ha distribuito 2 milioni di euro a 780 scuole nazionali.. L’Acquario romano ospiterà il 28 maggio la finale nazionale di Mad for Science, dove otto istituti scolastici si sfideranno per un montepremi di 200.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mad for Science: 8 scuole in sfida per 200.000 euro all’Acquario Notizie correlate Mad for Science, finale a Roma il 28 maggio: 8 scuole in gara per la decima edizione del concorso sulle biotecnologie della Fondazione DiasorinIl prossimo 28 maggio la Capitale ospiterà l’atto conclusivo di Mad for Science, la sfida dedicata alla divulgazione delle discipline scientifiche... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mad for Science, finale a Roma il 28 maggio: 8 scuole in gara per la decima edizione del concorso sulle biotecnologie della Fondazione Diasorin; Il liceo di Recanati al Concorso Nazionale Mad for Science: scelte le 8 scuole che si sfideranno in finale a Roma per vincere 200.000 euro; Fondazione Diasorin: Mad for Science compie dieci anni, appuntamento a Roma il 28 maggio; Il Liceo Leopardi di Recanati tra gli 8 finalisti di Mad for Science. Intanto vinti minimo 10mila euro per potenziare laboratorio scienze. Mad for Science, una scuola toscana tra le finalisteCARRARA: L'istituto tecnico tecnologico Zaccagna-Galilei si è qualificato per la finale del concorso nazionale promosso dalla Fondazione Diasorin Ets ... toscanamedianews.it Mad for Science, finale a Roma il 28 maggio: 8 scuole in gara per la decima edizione del concorso sulle biotecnologie della Fondazione DiasorinOtto istituti scolastici si sfideranno a Roma il 28 maggio nella finale del concorso Mad for Science organizzato dalla Fondazione Diasorin ... orizzontescuola.it Maturità 2026: MAD per sostituzione commissari assenti, gli avvisi degli USR [Aggiornato al 6 Maggio] Leggi qui: https://www.scuolalink.it/maturita-2026-mad-per-sostituzione-commissari-assenti-gli-avvisi-degli-usr-in-aggiornamento - facebook.com facebook