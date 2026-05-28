Il questore di Terni ha emesso 11 Daspo a seguito di due episodi di risse in strada e in un'area di servizio. Le violenze hanno coinvolto tifosi e sono state caratterizzate da bottigliate e bastonate. L’operazione è stata motivata dalla volontà di prevenire ulteriori comportamenti violenti. Le misure sono state applicate a persone identificate come coinvolte nelle aggressioni. Non ci sono altre informazioni sui soggetti o sui dettagli specifici degli episodi.

Terni, 28 maggio 2026 - Il questore di Terni Abenante ha emesso undici Daspo nei confronti di tifosi coinvolti in due distinti episodi di turbativa dell’ordine pubblico. Quattro provvedimenti sono stati adottati a carico di tifosi coinvolti in una rissa verificatasi nella notte del 29 marzo scorso in via della Bardesca, nel centro cittadino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i provvediemnti sono scaturiti dall'aggressione che sarebbe avvenuta tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali con il volto travisato e armati di mazze da baseball, bottiglie e cinture. Tra i destinatari dei provvedimenti figurano frequentatori dello... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bottigliate e bastonate: risse in strada e nell'area di servizio. Scattano 11 Daspo

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