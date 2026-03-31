Pratola Serra furto sventato nell’area di servizio | tre fermati

Nella notte, i Carabinieri sono intervenuti in un’area di servizio lungo la Statale 7 per un tentativo di furto. Durante l’intervento, sono stati fermati tre persone e sequestrati attrezzi da scasso. La fuga dei sospettati è stata bloccata e le operazioni sono ancora in corso. Non sono stati riportati danni o feriti.

Intervento notturno dei Carabinieri sulla Statale 7: bloccata la fuga e sequestrati attrezzi da scasso. Controlli rafforzati contro i furti. Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Rossana Riflesso. L’attenzione è rivolta in particolare agli obiettivi maggiormente esposti al fenomeno dei furti, sia in chiave preventiva sia per garantire interventi tempestivi. L’intervento nella notte sulla Statale 7. Nel corso della notte, grazie all’azione coordinata delle pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino e della Stazione di Atripalda, è stato sventato un furto presso un’ area di servizio situata a Pratola Serra, lungo la Strada Statale 7. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pratola Serra, furto sventato nell’area di servizio: tre fermati Articoli correlati Leggi anche: Pratola Serra, sventato furto in un'area di servizio Pratola Serra, allarme sicurezza: il silenzio delle istituzioni sulle curve dell'area FCANegli ultimi mesi, gli incidenti nelle curve dell’area FCA di Pratola Serra non sono più una coincidenza: sono la conseguenza diretta di una...