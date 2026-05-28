La Bosnia si è qualificata ai Mondiali 2026 dopo aver eliminato l’Italia ai rigori alla fine di marzo. La partita di preparazione tra Bosnia e Macedonia del Nord si svolgerà il 29 maggio alle 20:30. La sfida è un’amichevole di preparazione in vista della fase finale del torneo. Le formazioni e le quote sono ancora da definire, mentre i pronostici sono aperti.

Come sappiamo, La Bosnia si è qualificata ai Mondiali 2026 dopo aver avuto la meglio sull’Italia, battendo gli Azzurri ai calci di rigori alla fine del mese di marzo. Questa amichevole contro la Macedonia del Nord dunque serve al CT Sergej Barbarez per preparare i suoi al grande appuntamento dell’estate. Il 6 giugno è in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bosnia-Macedonia del Nord (Amichevole di preparazione, 29-05-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. I giustizieri dell’Italia si preparano ai Mondiali

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