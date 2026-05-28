Sono stati trovati tre fucili d’assalto nascosti nei boschi di Fusine. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla provenienza delle armi e sul possibile collegamento con l’Austria. Sono in corso verifiche per capire chi abbia pianificato il trasporto e come siano stati occultati senza attivare sistemi di allarme. Le indagini mirano a ricostruire i movimenti e le modalità di occultamento delle armi.

? Domande chiave Chi ha pianificato il trasporto di queste armi verso il confine?. Come sono riusciti a nascondere i fucili senza attivare gli allarmi?. Quali crimini commessi in Austria sono collegati a questo ritrovamento?. Perché i criminali hanno scelto proprio i boschi di Fusine come deposito?.? In Breve Sequestrati fucili Steyr Aug A3, Wbp e Daniel Defence presso la statale 54.. Artificieri di Udine intervengono il 27 maggio per messa in sicurezza e rilievi.. Indagini su possibili collegamenti con precedenti reati commessi in territorio austriaco.. Zona Fusine monitorata per rischio uso corridoi boschivi tra Italia, Austria e Slovenia.. I carabinieri di Tarvisio hanno rinvenuto tre fucili d’assalto nascosti nella vegetazione dei boschi di Fusine mercoledì 27 maggio, a breve distanza dal confine e dalla statale 54. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boschi di Fusine: ritrovati 3 fucili d’assalto, indagini verso l’Austria

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