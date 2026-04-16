Negli ultimi tempi si è assistito a un aumento dell’impiego di piccoli droni, portando alla necessità di sviluppare sistemi di difesa efficaci. Questi veicoli aerei, leggeri e veloci, rappresentano una sfida per le misure di sicurezza tradizionali, che faticano a intercettarli in tempi brevi. La questione ha portato alla sperimentazione di nuove soluzioni, tra cui l’integrazione di dispositivi anti-drone in armi da fuoco.

La crescita dell’uso dei piccoli Uav ha reso più urgente il problema del contrasto a minacce rapide, leggere e difficili da intercettare a distanza ravvicinata. In questo quadro si inserisce la nuova munizione anti-drone sviluppata da Fiocchi, società del gruppo CSG, progettata per essere impiegata con i fucili d’assalto di ordinanza contro velivoli senza pilota di piccole dimensioni. L’obiettivo è fornire una capacità di difesa immediata nei contesti in cui il drone compare a breve distanza e richiede una reazione rapida. La logica del progetto è portare questa funzione direttamente nelle dotazioni già in uso ai reparti. Compatibilità e impostazione tecnica.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fiocchi porta la difesa anti drone dentro i fucili d’assalto

New Russian AI Gun That Shoots Down FPV Drones Automatically!

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