Boscagli e Piazza aprono a Orizzonte

Boscagli e Piazza hanno annunciato l'apertura di un nuovo progetto chiamato Orizzonte. Durante un incontro, hanno spiegato che in sei anni, prima con Appello per Lecco e poi con Orizzonte, hanno collaborato su battaglie condivise e hanno adottato un approccio di confronto serio e un modo di intendere l’impegno politico e amministrativo.

Boscagli e Piazza: “In questi sei anni, prima con Appello per Lecco e poi con Orizzonte per Lecco, si è costruito un percorso comune fatto di battaglie condivise, di confronto serio e di un modo simile di intendere l’impegno politico e amministrativo. Un lavoro portato avanti sempre mettendo al. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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