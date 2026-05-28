Le borse europee registrano perdite, con Milano che mostra una leggera tenuta grazie ai titoli della difesa e di Ferrari. I titoli della difesa contribuiscono a sostenere Piazza Affari, mentre le altre piazze europee calano. L’aumento dei prezzi del gas e del petrolio potrebbe influire sui risparmi delle famiglie, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle conseguenze. La giornata si conclude con un andamento negativo generale nei mercati azionari europei.

? Punti chiave Perché i titoli della difesa salvano Piazza Affari dai cali europei?. Come influirà il balzo del gas e del petrolio sui risparmi?. Quali settori stanno attirando i capitali che fuggono dalle banche?. Perché il mercato italiano resiste mentre Londra e Francoforte crollano?.? In Breve Gas al 3,5% a 48 euroMWh e petrolio al 2% a 90 dollaribarile.. Leonardo sale del 4%, Avio del 3,9% e Ferrari del 2,7% a 291 euro.. Unipol cala del 2,4% e Fineco del 3,4% in Piazza Affari.. Londra perde l'1%, Francoforte lo 0,7% e Parigi lo 0,6% il 28 maggio 2026..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borse europee in calo: Milano resiste grazie a difesa e Ferrari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Avio 6% con Vega C | Perché Milano -0,6% non lha fermata

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Iran, borse europee in forte calo: crollano i mercati asiatici

Petrolio a 108 dollari: borse europee in calo per l’incertezza IranLe borse europee hanno registrato una diminuzione dei valori, complici le tensioni sui mercati energetici e l’incertezza legata alla situazione in...

Temi più discussi: Borse oggi in diretta| Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,6% a 49.889 punti. Tonfo di Ferrari (-8,4%), sale ancora Stm (+3,1%); Borse europee contrastati, petrolio in netto calo; Rebus Hormuz sulle Borse, Milano -0,6%. Petrolio in forte calo a WS; Borse europee oggi in calo, Ferrari frena dopo la presentazione di Luce.

Borse europee, partenza in deciso rialzo: petrolio in forte calo, sotto i 100$ al barile. A Piazza Affari in rally Nexi (+4%) dopo che Cdp Equity ha dichiarato di essere pronta a salire fino al 29,9% della paytech italiana. +1% +0,8% +0,9% chiusa per x.com

Borse europee deboli dopo la ripresa degli scontri in IranDagli Stati Uniti nel pomeriggio arriveranno una serie di dati importanti sull'inflazione, tra cui il preliminare di quella Pce di aprile ... rainews.it

Borse europee contrastati, petrolio in netto caloSui mercati internazionali i movimenti più consistenti oggi sono quelli dei prezzi del petrolio, in netto calo. Il Brent europeo cede oltre il 3%, e viene scambiato nei contratti futures di luglio a 9 ... rainews.it