Apertura negativa per tutte le principali Borse europee in scia alle tensioni che restano alte in Medio Oriente con i loro effetti sui mercati energetici. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib cede l’1,75% a 42.091,73 punti dopo i primi scambi. In rialzo Tim (+5,52%) dopo l’Opas lanciata nei suoi confronti da Poste Italiane, che cede a sua volta il 4,1%. In calo anche Prysmian (-3,47%), Saipem (-3,1%) e Fincantieri (-2,7%). Francoforte cede il 2%, Londra l’1,46%, Parigi l’1,45%. In forte calo Madrid che cede l’1,8%, giù anche Amsterdam (-1,23%) e Zurigo (-1,62%). Milano poi amplia le perdite, toccando il -2%. Tonfo delle piazze asiatiche. Crollano le Borse asiatiche in scia all’ulteriore aumento delle tensioni nel quadrante mediorientale e alle loro ricadute, in primis sui mercati energetici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, borse europee in forte calo: crollano i mercati asiatici

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