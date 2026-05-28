Le azioni del settore difesa a Milano sono salite, con Leonardo e Avio che hanno registrato aumenti. Le tensioni nello Stretto di Hormuz hanno contribuito a questa performance, influenzando i titoli legati alla difesa. Nonostante il rally di Leonardo, lo spread tra Btp e Bund è cresciuto, evidenziando una maggiore percezione di rischio sui titoli italiani.

? Domande chiave Come influenzeranno le tensioni nello Stretto di Hormuz i titoli della difesa?. Perché lo spread Btp-Bund è aumentato nonostante il rally di Leonardo?. Quali banche sono coinvolte nelle indiscrezioni su una possibile aggregazione?. Cosa spinge il settore automobilistico a recuperare con il nuovo modello Luce?.? In Breve Ferrari sale dell'1,8% per il nuovo modello elettrico Luce.. Mps e Mediobanca crescono rispettivamente dell'1,1% e dell'1,5%.. Spread Btp-Bund allargato a 74 punti base con rendimento Btp 3,73%.. Fineco e Unipol calano rispettivamente del 2,2% e del 2,12%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borsa: difesa a Milano, Leonardo e Avio volano con le tensioni

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Leonardo -4,8% | Avio vola nella stessa crisi

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Borsa: a meta' seduta solo Milano positiva con scatto difesa, Wti a 90$Ftse Mib +0,2%, il resto dell'Europa perde mezzo punto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mag - Si salva solo Milano in un'Europa debole, ... ilsole24ore.com

Le Borse europee rallentano in scia all’andamento in rosso di Wall Street. Milano lascia sul terreno lo 0,65%. A Piazza Affari svetta Avio (+4,1%), bene anche gli altri titoli della difesa. Giù i petroliferi con Saipem e Tenaris #Finanza #Borse #mercati #R x.com

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