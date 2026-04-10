Nella giornata di oggi, Piazza Affari ha chiuso in rialzo, con l’indice Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,56% attestandosi a 47.609 punti. Tra i titoli più performanti ci sono Buzzi e Cucinelli, mentre Avio e Leonardo hanno registrato le peggiori performance della seduta. L’andamento dei mercati azionari europei ha seguito una tendenza positiva, con variazioni modeste rispetto alla chiusura precedente.

Seduta positiva a Piazza Affari ( Ftse Mib +0,56% a 47.609 punti) dove come per gli altri listini ha prevalso l'attesa per i negoziati al via sabato fra Usa e Iran ancor dopo che l' inflazione americana, spinta dall'aumento dell'energia mentre la fiducia dei consumatori statunitense è crollata ai minimi. Sul podio si sono portati il cementiero Buzzi (+5,66%), Brunello Cucinelli (+5,25%) sulla scia dei conti e delle previsioni, Prysmian (+3,63%) promossa da Ubs. Acquisiti anche su Stm (+3,47%) che ha sorriso ai produttori di chip sulla scia dei risultati del colosso taiwanese Tmsc. In fondo al paniere principale sono scivolati i titoli della difesa Avio (-5,42%) e Leonardo (-5,27%) quest'ultima senza apparenti scosse dal cambio al vertice se non per l'incertezza sul progetto Michelangelo Dome voluto dall'ad in uscita Roberto Cingolani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: Milano positiva (+0,56) con Buzzi e Cucinelli, Avio e Leonardo le peggiori

Borsa: Milano chiude positiva con l'energia, giù RecordatiLa Borsa di Milano (+0,5%) chiude positiva, in controtendenza rispetto agli altri listini europei ed in scia con l'andamento di Wall Street.

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