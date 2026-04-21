Borsa Milano resiste | volano Avio e Stellantis tra le tensioni USA

Martedì 21 aprile 2026, i mercati azionari europei si sono mossi con moderazione, con Milano che ha registrato un incremento dello 0,3%. Tra i titoli più performanti si sono distinti le azioni di aziende nel settore aerospaziale e automobilistico. Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano a influenzare i flussi finanziari globali, mentre le borse europee mostrano una certa tenuta di fronte a queste tensioni.

I mercati europei mostrano una moderata vitalità questo martedì 21 aprile 2026, con Piazza Affari che registra un incremento dello 0,3% mentre le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran con l’Iran continuano a influenzare i flussi finanziari globali. Nonostante la cautela derivante dal contesto internazionale, il comparto italiano mostra segnali di resilienza, con Milano che guadagna lo 0,25%, distanziando leggermente Parigi (+0,3%) e Londra (+0,14%), mentre Francoforte registra un avanzamento più marcato dello 0,7%. Resilienza industriale e dinamiche di espansione a Piazza Affari. Il cuore pulsante dell’economia italiana manifesta una spinta diversificata, dove la capacità di crescita delle singole realtà aziendali bilancia le fluttuazioni dei grandi gruppi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa, Milano resiste: volano Avio e Stellantis tra le tensioni USA Notizie correlate Leggi anche: Borsa: Milano positiva (+0,56) con Buzzi e Cucinelli, Avio e Leonardo le peggiori Borsa: Milano frena (-0,8%), scivolano Stellantis e InwitPiazza Affari frena ulteriormente al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,8% a 47.