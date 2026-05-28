Borgomanero al Museo La Manèra spazio alla creatività con Trame di argilla
Sabato 30 maggio alle 10, il Museo La Manèra di Borgomanero organizza l’evento “Trame di argilla. Mani curiose”. La manifestazione è dedicata alla creatività e alle tecniche di modellazione dell’argilla, offrendo un’occasione per scoprire diverse modalità di lavorazione e manipolazione di questo materiale. L’iniziativa si rivolge a un pubblico interessato a esplorare le possibilità artistiche dell’argilla attraverso attività pratiche e dimostrazioni.
Sabato 30 maggio alle ore 10 il Museo La Manèra di Borgomanero ospita “Trame di argilla. Mani curiose. Fare qualcosa di imperfetto. insieme”, un laboratorio creativo dedicato alla sperimentazione artistica attraverso la lavorazione dell’argilla.Un’esperienza aperta a grandi e piccoli, con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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