Borgomanero al Museo La Manèra spazio alla creatività con Trame di argilla

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 10, il Museo La Manèra di Borgomanero organizza l’evento “Trame di argilla. Mani curiose”. La manifestazione è dedicata alla creatività e alle tecniche di modellazione dell’argilla, offrendo un’occasione per scoprire diverse modalità di lavorazione e manipolazione di questo materiale. L’iniziativa si rivolge a un pubblico interessato a esplorare le possibilità artistiche dell’argilla attraverso attività pratiche e dimostrazioni.