Dall' argilla al vaso laboratorio per bambini al museo La Civitella di Chieti

Da chietitoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile alle ore 17 si terrà al museo archeologico La Civitella di Chieti il laboratorio intitolato “Dall'argilla al vaso”. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Mnemosyne e si rivolge ai bambini. Durante l'evento, i partecipanti potranno lavorare con l'argilla, creando oggetti e sperimentando tecniche di modellatura. L'attività si svolgerà nelle sale del museo, offrendo un'opportunità educativa e ludica per i più giovani.

Si chiama “Dall'argilla al vaso” il laboratorio per bambini organizzato dall'associazione Mnemosyne domenica 19 aprile, alle ore 17, al museo archeologico La Civitella di Chieti. Un'occasione per modellare e decorare un vaso prendendo ispirazione dai reperti esposti al museo. In programma anche.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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