Dall' argilla al vaso laboratorio per bambini al museo La Civitella di Chieti

Domenica 19 aprile alle ore 17 si terrà al museo archeologico La Civitella di Chieti il laboratorio intitolato “Dall'argilla al vaso”. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Mnemosyne e si rivolge ai bambini. Durante l'evento, i partecipanti potranno lavorare con l'argilla, creando oggetti e sperimentando tecniche di modellatura. L'attività si svolgerà nelle sale del museo, offrendo un'opportunità educativa e ludica per i più giovani.

Si chiama “Dall'argilla al vaso” il laboratorio per bambini organizzato dall'associazione Mnemosyne domenica 19 aprile, alle ore 17, al museo archeologico La Civitella di Chieti. Un'occasione per modellare e decorare un vaso prendendo ispirazione dai reperti esposti al museo. In programma anche.🔗 Leggi su Chietitoday.it “Gli animali sacri nell'antico Egitto”, laboratorio per bambini al museo della CivitellaSi chiama “Gli animali sacri nell'antico Egitto” il laboratorio per bambini dai 5 anni in su e per le loro famiglie, in programma domenica 22... Leggi anche: Carnevale tra le mummie: al Museo ARCOS un laboratorio per bambini