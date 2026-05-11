‘La Musica Ribolle’ alla casa degli Artisti spazio alla creatività senza voti E si impara a recensire le canzoni

Alla Casa degli Artisti di Milano si è svolta una serata dedicata alla musica, intitolata “La Musica Ribolle”. Oltre trenta formazioni, composte da solisti, gruppi di studenti delle scuole superiori e alcuni insegnanti, si sono esibite sul palco, condividendo le proprie canzoni senza l’obiettivo di ottenere voti. L’evento ha anche previsto momenti di confronto e di apprendimento sulla recensione musicale.

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Milano – “La Musica Ribolle“ alla Casa degli Artisti, con più di trenta formazioni - tra solisti, gruppi di studenti delle superiori e pure qualche prof - che salgono sul palcoscenico passandosi il microfono. Non ci sono voti, non è un concorso né una gara. “In un mondo così competitivo c’è bisogno di esibirsi in tutta libertà e di trovare spazi di espressione nuovi e autentici a maggior ragione a maggio, il mese delle verifiche, con la valutazione che pesa addosso”: il coordinatore del progetto per la Cooperativa Cresco, Giorgio Galanti, lo sa bene. È stato docente e preside, si occupa sempre di formazione, orientamento e di assistenza educativa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ‘La Musica Ribolle’ alla casa degli Artisti, spazio alla creatività senza voti. E si impara a recensire le canzoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Le mie canzoni senza musica. Alla ricerca di ciò che resta"Se pensiamo a Corrado D'Elia, attore, regista e drammaturgo pluripremiato, lo ricordiamo al Teatro Libero da lui fondato nel 1998 e diretto fino al... Leggi anche: È morto Gino Paoli: si oscura il cielo in una stanza. Le sue canzoni consegnate alla storia della musica leggera (video) Argomenti più discussi: La Musica Ribolle, al via la seconda edizione del festival aperto ai giovani talenti; Torna La Musica Ribolle: due serate per dare voce ai talenti delle scuole superiori; La Musica Ribolle, festival gratuito con giovani musicisti in concerto; La Musica Ribolle: i giovani talenti della Casa degli Artisti di Milano sul palco.