Dal 2020 in poi, si registra un aumento significativo delle vacanze in contatto con la natura, con una crescita sia nel turismo montano e trekking sia nel settore dei campeggi. Il ritorno alla vita all’aria aperta ha portato a un incremento delle presenze in aree dedicate al campeggio, che stanno vivendo un periodo di forte ripresa. La tendenza si conferma nel tempo, con una domanda crescente di esperienze all’aperto.

La voglia di tornare a contatto con la natura è esplosa dal 2020 in poi e nel tempo si è addirittura rafforzata; da una parte c’è il turismo montano e del trekking, dall’altra quello dei campeggi che sta tornando a vivere un momento d’oro. Il fenomeno del camping è ufficialmente tornato ma non come lo conoscevamo fino a qualche anno fa: i comfort non mancano e sono una soluzione glamour, sicura e adatta a tutti. compresi bambini piccoli e coppie in cerca di angoli romantici. Secondo le statistiche più recenti il turismo open-air in Europa ha raggiunto 413 milioni di notti con un +28,5% rispetto a 10 anni fa. Le strutture hanno capito che puntare sull’ibrido aiuta a muoversi in questa direzione e per questo sul sito di Casacasette. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Boom di vacanze a contatto con la natura: torna di moda il campeggio

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