A partire da lunedì 30 marzo, gli over 65 residenti nel Comune di Verona potranno iscriversi per partecipare ai soggiorni estivi in campeggio. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione nel 2026, prevede la possibilità di trascorrere vacanze a prezzi contenuti in varie località italiane ed europee. Le modalità di richiesta saranno rese note dall’amministrazione comunale.

Soggiorni accessibili tra mare, lago e montagna da giugno a settembre, con nuove mete anche in Austria e Croazia e oltre cento settimane disponibili in case mobili Apriranno lunedì 30 marzo le iscrizioni per i soggiorni estivi in campeggio dedicati agli over 65 residenti nel Comune di Verona, un’iniziativa che anche per il 2026 si propone di offrire opportunità di vacanza a costi contenuti in diverse località italiane ed europee. Il progetto prevede una distribuzione delle partenze tra giugno, agosto e l’inizio di settembre, con «la disponibilità di quattro settimane a giugno, due ad agosto e una a settembre», coinvolgendo destinazioni balneari e lacustri in Veneto, Romagna, Toscana, Abruzzo e Puglia, a cui si aggiungono nuove proposte in Austria e Croazia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Vacanze in campeggio per over 65 con il Comune di Verona: al via le iscrizioni, come fare richiesta

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