EMPOLI Dal 22 marzo al 16 maggio 2026 torna a Empoli il calendario di attività di “ Respira. Arte, natura, qualità della vita. “ La seconda edizione dell’iniziativa porterà 10 appuntamenti in città, dopo aver registrato il tutto esaurito nel 2025. Il primo appuntamento è domenica prossima alle 9.30. Un percorso di trekking tra strade e sentieri fra Orme e Ormicello, con ritrovo al parcheggio Agriturismo Montemagnoli. Segue lunedì 30 marzo alle 18 un incontro gratuito dedicato alla meditazione al Museo del Vetro. Sempre al museo, a partire da venerdì 3 aprile alle 18 avrà inizio un ciclo di quattro lezioni di yoga dal costo di 5 euro ciascuna. L’arrivo della primavera riporta centrale il contatto con la natura e invita a riconnetterci con noi stessi, verso uno spazio di riflessione e consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È il tempo di "Respira". Yoga, trekking e musica. A contatto con la natura

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