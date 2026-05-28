Bonus lavastoviglie Marano M5S | Uso razionale acqua non passa attraverso soluzioni emergenziali

Da palermotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione siciliana ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari del bonus lavastoviglie, a cui si può accedere per sostenere pratiche di risparmio idrico. Il contributo mira a promuovere un uso più razionale dell’acqua, evitando soluzioni emergenziali. La misura è stata fortemente voluta per incentivare comportamenti sostenibili e ridurre gli sprechi domestici. La graduatoria individua gli aventi diritto in base ai criteri stabiliti, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

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“Il bonus lavastoviglie è finalmente realtà. La Regione siciliana ha pubblicato la graduatoria degli ammessi al contributo che ho fortemente voluto e che si inserisce nel solco della sostenibilità ambientale fatta di buone pratiche. È stato calcolato che quando si lavano le stoviglie si consumano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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