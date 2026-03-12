Carta del docente Marano M5s presenta un emendamento per i docenti di istituti regionali esclusi

Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento riguardante la carta del docente. La proposta mira a eliminare le differenze di trattamento tra i docenti degli istituti regionali non paritari e quelli delle scuole statali. La discussione riguarda specificamente le categorie di insegnanti di scuola dell’infanzia e di istruzione secondaria nelle regioni. La questione è stata sollevata in sede di discussione sulla normativa.