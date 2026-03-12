Carta del docente Marano M5s presenta un emendamento per i docenti di istituti regionali esclusi
Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento riguardante la carta del docente. La proposta mira a eliminare le differenze di trattamento tra i docenti degli istituti regionali non paritari e quelli delle scuole statali. La discussione riguarda specificamente le categorie di insegnanti di scuola dell’infanzia e di istruzione secondaria nelle regioni. La questione è stata sollevata in sede di discussione sulla normativa.
Un emendamento per cancellare la disparità di trattamento tra i docenti delle scuole dell’infanzia e di istruzione secondaria regionali non paritarie da una parte, e i docenti delle istituzioni scolastiche statali dall’altra. È questa l’iniziativa promossa da Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle. “La Carta del docente – spiega Marano – è uno strumento fondamentale a disposizione dei docenti che, tra le tante cose, consente di iscriversi e seguire corsi e master utili per l’aggiornamento la qualificazione delle competenze professionali”. “Attraverso l’emendamento che presenterò – aggiunge la parlamentare – mi prefiggo... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
