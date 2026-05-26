Bonus lavastoviglie pubblicata la graduatoria | 918 domande accolte

Notizia in breve

Sono stati pubblicati i nomi dei beneficiari del bonus lavastoviglie, con 918 domande accolte. La graduatoria ufficiale, diffusa dal dipartimento regionale, indica chi ha diritto al contributo a fondo perduto fino a 200 euro. Il bonus è destinato ai residenti in Sicilia che hanno effettuato l’acquisto. La lista comprende tutti coloro che hanno superato le verifiche richieste per accedere al finanziamento. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso il sito ufficiale dell'ente regionale.