Bonus lavastoviglie pubblicata la graduatoria | 918 domande accolte
Sono stati pubblicati i nomi dei beneficiari del bonus lavastoviglie, con 918 domande accolte. La graduatoria ufficiale, diffusa dal dipartimento regionale, indica chi ha diritto al contributo a fondo perduto fino a 200 euro. Il bonus è destinato ai residenti in Sicilia che hanno effettuato l’acquisto. La lista comprende tutti coloro che hanno superato le verifiche richieste per accedere al finanziamento. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso il sito ufficiale dell'ente regionale.
Approvata e pubblicata la graduatoria degli ammessi al bonus lavastoviglie. Il dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti della Regione siciliana ha reso noti gli elenchi dei beneficiari del contributo a fondo perduto fino a duecento euro per i residenti nell'isola che abbiano acquistato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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