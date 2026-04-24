Minicar elettriche guidabili dai 14 anni le più popolari | dati e prezzi

Le minicar elettriche che possono essere guidate dai 14 anni stanno diventando sempre più popolari tra i giovani. Questi veicoli sono apprezzati per la loro facilità di parcheggio e l'agilità nel traffico cittadino. Sul mercato si trovano modelli con prezzi variabili, che vanno da alcune centinaia a diverse migliaia di euro. I dati mostrano un crescente interesse tra i giovani e le loro famiglie per questa tipologia di veicolo.