Minicar elettriche guidabili dai 14 anni le più popolari | dati e prezzi
Le minicar elettriche che possono essere guidate dai 14 anni stanno diventando sempre più popolari tra i giovani. Questi veicoli sono apprezzati per la loro facilità di parcheggio e l'agilità nel traffico cittadino. Sul mercato si trovano modelli con prezzi variabili, che vanno da alcune centinaia a diverse migliaia di euro. I dati mostrano un crescente interesse tra i giovani e le loro famiglie per questa tipologia di veicolo.
Comode da parcheggiare, agili nel traffico e guidabili dall'età di 14 anni: ecco dati e prezzi di alcune delle minicar elettriche più popolari in Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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