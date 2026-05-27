Un'azienda ha presentato tre quadricicli elettrici progettati specificamente per l'uso urbano. I veicoli sono stati mostrati in Italia e sono dotati di un design compatto, pensato per muoversi facilmente nel traffico cittadino. Le immagini pubblicate mostrano i modelli, caratterizzati da linee moderne e colori vari. Non sono stati forniti dettagli tecnici aggiuntivi o informazioni sul prezzo di vendita. La presentazione si è svolta con fotografie che evidenziano le caratteristiche estetiche dei veicoli.

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© Ilfattoquotidiano.it - Bontu arriva in Italia con tre quadricicli elettrici pensati per la città – FOTO

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