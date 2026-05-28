Alessandro Bonan ha dichiarato che l’allenatore italiano è adatto per il Milan. Questa affermazione è arrivata dopo che Bonan aveva difeso la decisione del Napoli di affidarsi a Allegri. La discussione si è svolta negli studi di Sky, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa preferenza o sui piani futuri. Non sono state fornite altre informazioni o dichiarazioni ufficiali relative alle squadre o ai tecnici coinvolti.

Negli studi di Sky, dopo aver difeso la scelta del Napoli di puntare su Allegri, Alessandro Bonan sposta l’analisi su Vincenzo Italiano — il tecnico che fino a poche ore fa era il favorito di De Laurentiis per la panchina del Napoli, prima che il presidente perdesse la pazienza per il tira e molla e chiudesse con Allegri per un biennale da 5 milioni a stagione. La domanda dello studio era chiara: perché De Laurentiis ha scelto Allegri? Cosa manca a Italiano? La risposta di Bonan apre uno scenario interessante per il Milan. “Italiano è nel percorso giusto, ha allenato tante squadre, ha fatto molto bene a Firenze e Bologna, adesso è il momento della grande squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bonan: “Italiano è l’allenatore giusto per il Milan”

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