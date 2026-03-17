Youssouf Fofana, centrocampista francese nato nel 1999, ha recentemente commentato il suo percorso al Milan, sottolineando di aver fatto un passo avanti in carriera sotto la guida di un allenatore italiano di grande esperienza. Durante un'intervista all'Équipe, Fofana ha parlato del suo nuovo ruolo in squadra e del lavoro quotidiano con l’allenatore.

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all'Équipe. Per l'occasione, Fofana ha fatto presente come abbia dovuto cambiare ruolo e posizione sul terreno di gioco da quando milita in rossonero rispetto a quanto faceva, invece, in Francia con il Monaco. Ma in cosa è cambiato - a conti fatti - lo stile del numero 19? Ecco la sua risposta. "Cerco di rispettare meglio le consegne, di leggere meglio il gioco. Cerco di fare ciò che serve alla squadra. Non è solo recuperare palloni. Bisogna anche saper costruire, aiutare i compagni, essere ben posizionati. Sono al servizio della squadra. Se l’allenatore dice qualcosa io sono a sua disposizione". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Fofana: “Sto facendo un passo avanti in carriera con un grande allenatore italiano”

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