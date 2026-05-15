Ma quale Juventus e Milan | Lewandowski giocherà per un altro allenatore italiano

Un trasferimento inaspettato sta facendo parlare gli appassionati di calcio, con un attaccante che si prepara a lasciare una delle sue attuali squadre per approdare sotto la guida di un tecnico italiano. La trattativa, inizialmente considerata poco probabile, sta accelerando e si sta delineando come una delle operazioni più interessanti della stagione. La decisione di cambiare squadra e allenatore rappresenta un passo importante per il calciatore, che si appresta a vivere una nuova esperienza in un campionato diverso.

di Alessio Lento Un colpo che sembrava impensabile pochi mesi fa sta prendendo forma sotto il cielo del calciomercato europeo. Non sono solo Juventus e Milan a guardare con attenzione al futuro di uno dei centravanti più forti del mondo. Seppur le voci su un possibile trasferimento di Robert Lewandowski alle due big italiane non siano mai state del tutto spente, sembra che un altro club, e un altro allenatore italiano, possano avere la meglio nella corsa per il polacco. Secondo quanto riferito dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport DE, il Porto ha messo gli occhi su Lewandowski con un interesse serio e concreto. L’offerta del club campione di Portogallo è sul tavolo, ma ancora lontana dall’essere definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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