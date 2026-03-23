Crazy for football: finalmente l’abbiamo trovato. È Ubaldo Pantani. L’uomo dei mille personaggi è innamorato fisso. Del calcio. “Quello romantico”, meglio puntualizzare. Lo abbiamo visto al Festival di Sanremo nei panni di Lapo, ma l’universo-Pantani ha molti volti e altrettante voci: Buffon, Allegri, Gattuso, Gasp, Ancelotti. Antonio Conte, of course. “La voce conta, ma per me la prima immagine è sempre quella di un corpo che si muove. Da bambino mi colpì il modo in cui i miei familiari si grattavano il collo: mia zia, il mio babbo e mio nonno. Volevo fare il calciatore, poi un infortunio serio ha svoltato la mia vita”. Toscano, 54 anni, laureato in Scienze Politiche (indirizzo Sociologico), ora in teatro con il suo spettacolo “Inimitabile” (il 21 marzo è a Cascina), con Pantani non si può parlare solo di passione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ubaldo Pantani: "Mi feci male dopo una notte brava e addio calcio. Quando alleno se m'inc... divento Allegri"

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Tutto quello che riguarda Ubaldo Pantani

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