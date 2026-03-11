L’ex calciatore Antonio Cassano ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera durante un tour teatrale con Adani e Ventola, in cui ha parlato di calcio italiano. Nel suo intervento, Cassano ha espresso un giudizio severo su Allegri, attribuendogli un ruolo negativo nel panorama calcistico del paese. La sua opinione ha attirato l’attenzione di una pagina del CorSera dedicata alla questione.

L’ex calciatore Antonio Cassano, che sta svolgendo una tour nei teatri insieme ad Adani e Ventola con il format “Viva El Futbol”, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. L’intervista a Cassano. “ Sto imparando tante cose, è bello parlare con la gente, anche litigarci, se serve. Quello che mi nutre è l’idea di far capire alle persone che il calcio non è come viene raccontato. È andato in un’altra direzione “. Perché si è così abbassata la qualità del calcio? “ Succede solo in Italia, dove continuiamo ad andare dietro ad Allegri — che ha meritato di vincere il derby sia chiaro —. La nostra filosofia è difenderci bene, sperando che succeda qualcosa davanti: ma è passata ormai da quindici anni “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il CorSera dedica una pagina a Cassano che – stretto stretto – identifica in Allegri il male del calcio italiano

Articoli correlati

Allegri-Oriali, che mazzata per il rossonero: condanna netta dai piani alti del calcio italianoIl Napoli si prepara a conoscere l’avversaria per la finale di Supercoppa italiana.

Albalonga calcio, l’analisi di mister Mussoni: “Il pari con l’Ostiamare ci sta stretto”Albano (Rm) – L’Under 19 nazionale dell’Albalonga mantiene ancora la vetta del girone dopo lo scontro diretto pareggiato con l’Ostiamare per 1-1, ma...

ALLEGRI RICORDA CASSANO E VAN BOMMEL #calcio #shorts

Approfondimenti e contenuti su CorSera dedica

Giuli attacca il Corsera: «Censurata una mia intervista, poi gli illiberali siamo noi di destra…»Il ministro della Cultura ha diffuso sui social la versione integrale del colloquio, in cui replicava a un editoriale di Galli della Loggia e che il giornale ha poi scelto di non pubblicare. La ... lettera43.it

Atalanta, un altro addio dopo Retegui? Il Corsera (Bergamo) conferma: Inter su LookmanAnche l'edizione di Bergamo del Corriere della Sera dedica oggi spazio alle ultime voci di mercato su Ademola Lookman, che dopo essere stato ad un passo dall'addio all'Atalanta nella passata stagione ... m.tuttomercatoweb.com